Жители Крыма почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Севастополь, 25 декабря. Жители Севастополя собрались на Графской пристани для того, чтобы спустить на воду траурные цветы. Акция была проведена в память о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Ту-154, который рухнул в Краснодарском крае.

«Люди почтили погибших минутой молчания, многие держали в руках свечи. Также на воду были спущены цветы», — пояснила в интервью РИА Новости одна из участниц.

Напомним, ранее стало известно о том, что главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложили о первых результатах расследования авиакатастрофы.

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