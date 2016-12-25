Спасатели подняли из воды тело одиннадцатой жертвы крушения Ту-154 в Сочи

Сочи, 25 декабря. Спасатели нашли одиннадцать тел на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи. Об этом в воскресенье заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

«Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе», — пояснили в департаменте.

Напомним, что самолет Ту-154, который направлялся в Сирию из Адлера, потерпел крушение вскоре после взлета. На борту воздушного судно находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных изданий. Что стало причиной крушения самолета — пока неизвестно.