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Ту-154 перед вылетом был технически исправен — специалисты
Россия

Ту-154 перед вылетом был технически исправен — специалисты

25.12.2016 21:32
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Ту-154 перед вылетом был технически исправен — специалисты

Москва, 25 декабря. Самолет Ту-154 перед вылетом из Чкаловского был технически исправен. Об этом заявил службы начальник службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов.

«Самолет был технически исправен», — цитирует слова Байнетова ТАСС. При этом уточняется, что последние положенные по регламенту технические работы проводились на воздушном лайнере три месяца назад — в сентябре 2016 года.

Кроме того Сергей Байнетов уточнил, что командир экипажа Ту-154 Роман Волков (военный летчик первого класса майор) уже много раз выполнял полету по маршруту Чкаловский — Латакия.

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Алексей Громов
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