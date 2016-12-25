Ту-154 перед вылетом был технически исправен — специалисты

Москва, 25 декабря. Самолет Ту-154 перед вылетом из Чкаловского был технически исправен. Об этом заявил службы начальник службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов.

«Самолет был технически исправен», — цитирует слова Байнетова ТАСС. При этом уточняется, что последние положенные по регламенту технические работы проводились на воздушном лайнере три месяца назад — в сентябре 2016 года.

Кроме того Сергей Байнетов уточнил, что командир экипажа Ту-154 Роман Волков (военный летчик первого класса майор) уже много раз выполнял полету по маршруту Чкаловский — Латакия.