Обломки Ту-154 и тела жертв крушения уносит в открытое море

Сочи, 25 декабря. Поисковые работы на месте крушения Ту-154 с 92 погибшими пассажирами значительно затруднены - фрагменты самолета и тела уносит в открытое море.

Согласно последним данным, обломки российского Ту-154 находятся на глубине более ста метров. Источник из силовых структур сообщал, что тела погибших также могут находиться внутри корпуса лайнера на глубине шестидесяти метров. Напомним, что трагедия произошла сегодня утром после вылета из аэропорта Сочи. Самолет летел курсом на Латакию, в результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа. 26 декабря объявлен днем траура.