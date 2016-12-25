Сирия, 25 декабря. Жители Латакии скорбят по россиянам, погибшим в авиакатастрофе, унесшей жизни 92 человек. Боевики ИГ* арестовали женщину за использование вэб-камеры в интернет-кафе в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Президент Сирии Башар Асад с супругой прибыл в христианскую деревню Сайдная в преддверии празднования Рождества. Во время визита чета посетила детский приют при монастыре в провинции Дамаск.

В районе Аль-Джмият в Восточной Гуте провинции Дамаск идут ожесточенные бои. Также столкновения между сирийской армией и боевиками-оппозиционерами продолжаются в районе Бсима Вади Барада.

Провинция Латакия

Боевики запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джейш аль-Ислам» проводят разведывательные операции в Туркоманских горах. Также террористы Свободной сирийской армии (ССА) обстреляли позиции правительственных войск в провинции Латакия.

Жители Сирии шокированы гибелью россиян в авиакатастрофе под Сочи. В Латакии, куда и направлялся борт Минобороны РФ, многие сирийцы отказались от празднования Рождества из-за трагедии, в которой погибло 92 человека. Жители города Латакия выражают соболезнования семьям погибших, а также ставят свечи в память о жертвах авиакатастрофы.

Провинция Алеппо

Турецкая армия во время отступления оставила 15 единиц тяжелой техники в районе города Аль-Баб. Военные источники сообщают, что четыре танка армии Эрдогана были захвачены террористами ИГ.

Провинция Хомс

Самолеты ВВС Сирии наносят авиаудары по опорным пунктам боевиков ИГ, расположенным в окрестностях городов Пальмира и Сукхна. Данные о результатах воздушной операции пока уточняются.

Провинция Дейр эз-Зор

Члены «Исламского государства» арестовали женщину за использование вэб-камеры в интернет-кафе в городе Хассам. Женщину увезли в неизвестном направлении, ожидается решение шариатского суда.

Провинция Даръа

Правительство Сирии амнистировало 150 боевиков, покинувших город Аль-Санмин. Ранее сообщалось, что сирийская армия вернула под контроль город Санайман, расположенный в северной части провинции Даръа. После освобождения населенного пункта, город покинули 510 человек, среди них 150 боевиков, сложивших оружие и сдавшихся властям.

Провинция Идлиб

Неизвестные атаковали один из ключевых опорных пунктов боевиков ССА в провинции Идлиб. В результате нападения были ликвидированы два лидера исламистов — Юнус Зурек и Амед Кхатиб.

Провинция Ракка

Двое боевиков ИГ атаковали позиции курдов к югу от Шадади на северо-востоке провинции Хасака. В ответ курдские отряды народной самообороны развернули наступление на позиции исламистов в провинции Ракка. При освобождении деревни Джабар аль-Шарки были нейтрализованы 38 террористов ИГ.

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли серию авиаударов по району Сувейки. Ранее сообщалось, что в этом месте попали в засаду, устроенную террористами ИГ, бойцы Сирийских демократических сил (SDF).

Провинция Хама

Боевики ССА обстреляли позиции правительственных сил в районе завода Азрак на севере города Соран. Данные о жертвах пока не сообщались.

Ирак

Иракские военнослужащие открыли огонь из ракетных установок по позициям террористов ИГ в окрестностях города Мосул. В результате обстрела была уничтожена группа боевиков, а также ликвидированы два полевых командира ИГИЛ.

Полиция провинции Дияла сообщила, что в ходе наступательной операции правительственные войска уничтожили несколько единиц военного транспорта, принадлежащего исламистам.

Сегодня в Багдаде прогремели три взрыва, один из которых прогремел утром в районе Эз-Зафрания на юго-востоке столицы. Результатом стали тяжелые ранения четверых прохожих. Позже на площади Майсалун сработало еще одно взрывное устройство, которое было заложено на обочине дороги в восточной части столицы Ирака. От этого взрыва пострадали пять человек. Правоохранительные органы Багдада выясняют обстоятельства происшествий.