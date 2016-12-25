Минобороны РФ: Операция в районе крушения Ту-154 ведется круглосуточно

Москва, 25 декабря. Операция в районе крушения самолета Ту-154 в Черном море продолжится в круглосуточном режиме, сообщает сегодня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

По официальной информации, в рамках поисково-спасательной операции применяются осветительные прожекторные установки большой мощности. Кроме того, подразделения ЮВО осматривают береговую линию в поисках предметов, связанных с авиакатастрофой. Также в район крушения пребывают дополнительные силы, включая корабли, водолазов и авиатехнику.

Сегодня утром самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря. На борту воздушного судна находились 92 человека включая военных, сотрудников СМИ и участников ансамбля имени А. В. Александрова. Среди пассажиров также была Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. В связи с трагедией президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по жертвам авиакатастрофы.

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