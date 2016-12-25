Глава Минтранса: Командир Ту-154 имел достаточный налет часов

Сочи, 25 декабря. Вопрос подготовленности экипажа разбившегося Ту-154 расследует техническая комиссия министерства обороны России. Об этом журналистам сообщил глава комиссии по расследованию крушения самолета, глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Как передает ТАСС, вопросы подготовленности экипажа будут изучены всесторонне и глубоко. Что точно можно сказать, что «командир воздушного судна, как нам сейчас известно, имел достаточный налет часов», — подчеркнул министр.

Также Соколов заверил, что все нюансы катастрофы, подробные детали расследования, в том числе и подготовленность экипажа, будут изучены комиссией министерства обороны России.

