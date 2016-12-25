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Захарова жестко отреагировала на шутку советника Порошенко про крушение Ту-154
Политика

Захарова жестко отреагировала на шутку советника Порошенко про крушение Ту-154

25.12.2016 21:20
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Захарова жестко отреагировала на шутку советника Порошенко про крушение Ту-154

Москва, 25 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на комментарий советника президента Украины Петра Порошенко, который пошутил по поводу крушения самолета Минобороны РФ Ту-154.

«Это мы не понимаем причин, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих? Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы», — пишет она в Facebook.

Напомним, что ранее советник Порошенко Юрий Бирюков опубликовал запись в Facebook, в которой предложил принести к российскому посольству бутылку с настойкой «Боярышника», ставшего причиной смерти свыше 50 человек в Иркутске. Самолет Ту-154, на борту которого были артисты, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих, разбился вскоре после вылета. Причина крушения не уточняется.

комментарии
Геннадий Плющев
#мария захарова
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