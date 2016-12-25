Минобороны РФ определило точное место падения крушения Ту-154

Сочи, 25 декабря. Спасатели определили предположительное место падения самолета Ту-154 в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщили официальные представители министерства обороны Российской Федерации.

«К обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало агентство НСН, первый борт с телами погибших в авиакатастрофе отправят в Москву уже 26 декабря.

Читайте по теме: Соколов рассказал о трудностях с поиском черных ящиков Ту-154 в Черном море