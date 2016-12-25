Второй такой не будет: москвичи почтили память Доктора Лизы

Москва, 25 декабря. Москвичи приносят цветы к зданию фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Общественный деятель погибла сегодня в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ. На стихийном мемориале в центре столицы побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

25 декабря произошла страшная трагедия: в небе над Черным морем разбился самолет Ту-154. Борт принадлежал Министерству обороны РФ. В самолете находилось 92 человека, включая российских журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

На борту злополучного рейса находилась и известная всем россиянам Елизавета Глинка. Доктор Лиза. Она везла сирийцам гуманитарную помощь.

«Она деток любит!»

Фонд «Справедливая помощь» скрыт в уютных двориках Замоскворечья. Он расположен в небольшом одноэтажном здании недалеко от метро «Новокузнецкая».

У входа лежат охапки цветов. Хризантемы, розы, гвоздики напоминают о страшной трагедии. Но поверить в произошедшее сложно. Доктор Лиза смотрит на людей с акварельного портрета с теплой, доброй улыбкой, так же, как и при жизни.

К месту памяти стекаются люди. «Лиза, как же так! Я не верю!» – плачет женщина белом пуховике. Она принесла большой букет красных роз.

Вот приходит мама с дочкой. Они оставляют две белые гвоздики. «Я не знала Лизу лично, но знала о ней и восхищалась ею!» – говорит мама девочки.

«Вот, смотри, это Лиза, она деток очень любит!» – показывает малышке на портрет Татьяна, волонтер центра. Она старательно избегает прошедшего времени.

Целительный труд

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, люди принимаются за работу.

«Мужчины, помогите пожалуйста! – просит радушная женщина. – Нужно разгрузить строительный мусор здесь, чтобы он не мешал людям, которые будут к Лизе приходить».

И начинается движение. Стар и млад берут доски, листы гипсокартона, старые раковины.

Кто покрепче – берут мешки со щебнем и несут в сторону припаркованной «Газели». Откуда-то появляются тележки и крупный мусор грузят на них.

Я присоединяюсь к общему труду. Пока мы вместе с молодым парнем в кепке несем мусор, он рассказывает мне о фонде. «Работа здесь – это стиль жизни, – объясняет Борис. – Тут люди такие. Все здесь по разным причинам. Я и в монастыре был, там тоже работал. Но там религия, идеология, а здесь этого нет. Просто помогай людям».

Небольшими порциями мусор носит девушка в дорогой шубе и перчатках.

«Лиза всем помогала, и мы вот помогаем», – просто отвечает она.

Девушку зовут Дарья. Она узнала о Докторе Лизе давно, когда та только начала писать свой «Живой журнал». «Я всегда удивлялась, как эта женщина живет, несмотря ни на что, следуя своим идеалам и принципам. Она очень сильная. Второй такой не будет», – признает Дарья.

Любовь и строгость

К месту памяти подошел мужчина в рясе и скуфье.

«Я пришел сюда потому, что Елизавета Глинка – громадный человек с огромным сердцем, с такой строгостью и любовью, – делится своими эмоциями священник Филипп. – Суровостью потому, что нельзя смотреть на боль войны, на страдания человека без внутренней строгости.

Я пришел сюда потому что она делала то, что мы все стараемся делать. И в этом делании она шагнула далеко вперед. Лучшие уходят вперед. Она там, куда мы все стремимся попасть. Я надеюсь на это».

После того, как мусор разгрузили (это произошло очень быстро), Татьяна рассказала мне о Докторе Лизе.

«Я узнала о ней в 2006 году, прочитала в журнале о ней. Всегда мечтала попасть к ней в волонтеры, но думала, что это невозможно. А оказалось, возможно. Я ей позвонила и пришла в фонд. Оставила свои документы и на следующий день уже поехала развозить лекарства».

Добрая, как мама

Спрашиваю ее о том, когда она узнала о произошедшем. «Я не верю еще, поэтому ничего не узнала. Видите, в каком я настроении. Я уже была на Басманной, подстригла ребят, которые с Донбасса».

И такое настроение здесь царит всегда, подчеркивает Татьяна.

«Здесь каждый занимается своей работой, – рассказывает она. – Лиза – удивительный организатор. Она и подруга, и организатор, и такая… добрая, как мамочка… Это душа просто! Всем только хорошо делает, и всегда улыбается, и с такой прической красивой!»

А люди все несли и несли цветы, и Доктор Лиза смотрела на них с портрета.

Будто бы живая.