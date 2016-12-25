Парк в Белграде назовут в честь ансамбля имени Александрова

Белград, 25 декабря. Название ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли при крушении над Черным морем самолета Ту-154, увековечат в столице Сербии.

Как сообщает LIFE, один из городских парков назовут в честь прославленного российского ансамбля. С такой инициативой выступил министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич.

По словам чиновника, соответствующее предложение уже было направлено президенту страны Александру Вучичу. Предлагается назвать «Парк имени хора Александрова» парк, где расположен памятник Николаю II.

Подобный шаг будем символизировать дружбу между сербским и российским народами, и будет являться знаком вечной памяти погибших в авиакатастрофе. К слову, инициатива сербского министра получила широкую общественную поддержку.

