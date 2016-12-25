Глумившуюся над жертвами катастрофы Ту-154 Рынску уволили

Москва, 25 декабря. Главный редактор женского журнала SNC Наталья Архангельская, для которого писала Божена Рынска, заявила об увольнении блогерши с 1 декабря.

Сегодня после трагедии, связанной с гибелью 92 россиян в крушении лайнера над Черным морем, в которой также погибли журналисты, Божена Рынска глумливо отозвалась о сотрудниках НТВ. Светская львица не единожды оскорбила журналистов в публикациях на Facebook. Известно, что общественный деятель Мария Катасонова обратилась в СК РФ с просьбой призвать к ответу автора негативных сообщений о погибших в авиакатастрофе.