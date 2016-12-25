Пореченков о глумлении советника Порошенко над крушением Ту-154: Собакам все вернется

Москва, 25 декабря. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков отреагировал на гибель людей при крушении Ту-154 в Черном море предложением принести к посольству России в Киеве «Боярышник».

«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — позлорадствовал украинский чиновник на своей странице в Facebook. Отметим, что от отравления настойкой «Боярышника» в Иркутске погибли десятки человек.

Своим мнением по поводу глумливой и кощунственной шутки поделился известный российский актер Михаил Пореченков. Он выразил уверенность, что обрадовавшийся трагической гибели людей Бирюков испытает на себе эффект бумеранга.

«Те, кто лает нашу сторону, так они всегда были, пускай собаки лают, они ничего не изменят, а когда-нибудь придет время и к ним все вернется», — сказал он в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Пореченков также выразил соболезнования всем погибшим в результате авиакатастрофы и их семьям. «Но нас этим не испугаешь, все равно будем ездить к нашим ребятам, которые выполняют свой долг вдали от Родины. Будем их поддерживать», — сказал актер.

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