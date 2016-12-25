Сирия: жители Латакии соболезнуют семьям погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Дамаск (Сирия), 25 декабря. Жители сирийской провинции Латакия шокированы новостями о гибели россиян в результате крушения авиалайнера Ту-154.

«Приносим соболезнования братскому русскому народу. Нам очень больно... Будем на рождество ставить свечи в память о тех, кто погиб», — цитирует издание Life, высказывания одного из сирийцев.

Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил свои соболезнования главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.

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