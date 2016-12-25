FAN-TV Лента новостей
Сирия: жители Латакии соболезнуют семьям погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Весь мир

Сирия: жители Латакии соболезнуют семьям погибших при крушении Ту-154 под Сочи

25.12.2016 21:13
149

Жители Сирии соболезнуют семьям погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Дамаск (Сирия), 25 декабря. Жители сирийской провинции Латакия шокированы новостями о гибели россиян в результате крушения авиалайнера Ту-154.

«Приносим соболезнования братскому русскому народу. Нам очень больно... Будем на рождество ставить свечи в память о тех, кто погиб», — цитирует издание Life, высказывания одного из сирийцев.

Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил свои соболезнования главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.

Читайте по теме: Разбившийся Ту-154 вез в Сирию артистов с новогодней программой для ВКС РФ

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
328

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
321

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
220

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
446

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
819
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, где встретит Новый год президент России

2:15

Скончалась знаменитая исследовательница темной материи и галактик

2:15

Дворкович объяснил, почему приватизация «Ростелекома» пройдет без иностранцев

2:13

Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев

1:55

Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

1:49

Крушение Ту-154: безжалостность татарстанского «Яблока» проверит прокурор

1:43

Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине

1:39

Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

1:28

Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

1:24

Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

1:16

Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

1:07

Настоящая любовь: пес два дня охранял на рельсах раненую подругу в Закарпатье

0:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно, где встретит Новый год президент России
Читать
Закрыть