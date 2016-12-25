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Донбасс: глава ДНР Захарченко объявил понедельник днем траура по погибшим в Ту-154
Новороссия

Донбасс: глава ДНР Захарченко объявил понедельник днем траура по погибшим в Ту-154

25.12.2016 20:48
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Донбасс: глава ДНР Захарченко объявил понедельник днем траура по погибшим в Ту-154

Донецк (ДНР), 25 декабря. Жители Донецкой народной республики, как и граждане России, почтят память погибших членов экипажа и пассажиров Ту-154 общенациональным трауром.

Понедельник 26 декабря в ДНР объявлен день траура. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Захарченко. Как сообщает пресс-служба руководителя ДНР, в Донецке и на всей территории республики будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия.

Напомним, что ранее указ о дне национального траура в России подписал Владимир Путин.
 

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Алексей Громов
#днр #донбасс
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