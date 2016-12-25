Донбасс: глава ДНР Захарченко объявил понедельник днем траура по погибшим в Ту-154

Донецк (ДНР), 25 декабря. Жители Донецкой народной республики, как и граждане России, почтят память погибших членов экипажа и пассажиров Ту-154 общенациональным трауром.

Понедельник 26 декабря в ДНР объявлен день траура. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Захарченко. Как сообщает пресс-служба руководителя ДНР, в Донецке и на всей территории республики будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия.

Напомним, что ранее указ о дне национального траура в России подписал Владимир Путин.

