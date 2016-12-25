Мирей Матье скорбит о погибших в авиакатастрофе Ту-154 музыкантах

Париж, 25 декабря. Известная певица Мирей Матье назвала крушение российского Ту-154 над Черным морем, в котором погибло 92 человека, невероятной трагедией, отметив, что ее сердце сейчас с семьями погибших.

Французская певица Мирей Матье прокомментировала авиакатастрофу Ту-154, в результате которой погибли артисты ансамбля имени Александрова, отметив, что их “великолепные голоса были жемчужиной России”. Артистка впервые работала с ансамблем Александрова в 1967 год, в последний раз она выходила на сцену с российскими музыкантами в прошлом сентябре. “Сегодня их голоса возносятся на небо, в рай музыкантов”, — добавила Матье. Певица назвала также погибшего дирижера Валерия Халилова выдающимся музыкантом.