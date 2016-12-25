Власти Греции выразили РФ соболезнования по поводу трагедии Ту-154

Москва, 25 декабря. Президент Греции Прокопис Павлопулос передал соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением Ту-154 над Черным морем. Текст телеграммы приводит пресс-служба посольства Греции в Москве.
Греческие власти заявили о солидарности с русским народом в его трагедии. Соболезнования отправил не только президент, но и МИД, а также председатель парламента Греции: он обратился к коллегам — председателям Совфеда и Госдумы РФ Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.
«Как председатель парламента Греции, и лично, я выражаю глубокое сочувствие правительству и представителям власти дружественной страны, выражаю мою солидарность председателю Совета Федерации госпоже Матвиенко и председателю Государственной Думы господину Володину, с которыми мы недавно встречались в России, и мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и дружественному российскому народу», — говорится в телеграмме соболезнования.