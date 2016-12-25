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ВВС Британии планируют атаки на позиции ИГ в Ракке
Весь мир

ВВС Британии планируют атаки на позиции ИГ в Ракке

25.12.2016 20:36
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ВВС Британии планируют атаки на позиции ИГ в Ракке

Лондон, 25 декабря. Не ранее, чем весной будущего года британские ВВС начнут наступление на позиции запрещенной в России группировки ИГИЛ в сирийской Ракке.

Как пишет издание The Telegraph, таким образом в руководстве вооруженные сил Соединенного Королевства намерены переключить внимание с Ирака на Сирию, в частности — на Ракку.

Уточняется, что, скорее всего, удары будут наносится в поддержку вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). Источник издания в ВС отметил, что Британия также готова усилить инструкторскую помощь СДС.

Однако при этом, как отмечает издание, британцам, прежде всего, надо будет наладить диалог и взаимодействие с Россией и Сирией.
 

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Алексей Громов
#сирия
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