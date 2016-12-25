Газманов о трагедии Ту-154: Погибли близкие мне люди

Москва, 25 декабря. Артист Олег Газманов выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154 Минобороны РФ в Черном море. Газманов отметил, что еще недавно записал совместно с ансамблем песни и пляски имени Александрова записал две новые песни.

«Ужасная трагедия! Глубокие соболезнования семьям ансамбля. Погибли близкие мне люди, мои коллеги — Валерий Халилов, Антон Губанков и многие другие. Кажется совсем недавно я записал с Ансамблем песни «Вперед, Россия!», «Генералиссимус Суворов», — написал Газманов в Instagram.

«Мои соболезнования так же родным, близким и коллегам съёмочной группы НТВ, членов экипажа и всех, кто летел на этом самолете», — добавил артист, подчеркнув, что это невосполнимая утрата.

26 декабря станет днем национального траура в России. Самолет Минобороны России потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека — военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Среди находившихся на борту была знаменитая врач и общественный деятель Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.