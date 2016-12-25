Первый борт с телами жертв крушения Ту-154 отправится в Москву 26 декабря

Москва, 25 декабря. Первый борт с телами погибших при крушении самолета Ту-154 вылетит в Москву 26 декабря. Такой информацией располагает источник в медицинских кругах.

«Надеемся, завтра отправим первый борт с телами в Москву», — заявил собеседник ТАСС.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ с 92 людьми на борту сегодня потерпел крушение в Черном море. Данных о выживших нет.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что ответственность за транспортировку тел жертв авиакатастрофы несет министерство обороны РФ. Кроме того, на специалистов Минобороны возложена ответственность за проведение генетической экспертизы.

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