Ирак: 20 человек погибли в результате авиаудара под Мосулом

Багдад (Ирак), 25 декабря. В результате авиаудара по территории рынка в Эль-Баадже в провинции Найнава погибли 20 человек. Об этом журналистам сообщили представители региональных властей.

Среди погибших также были и дети. Согласно предварительной информации, в Эль-Баадже якобы мог прятаться лидер так называемого «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

Напомним, ранее стало известно о гибели четырех сотрудников гуманитарной миссии ООН в районе Мосула.

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