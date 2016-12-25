Медведев утвердил состав правительственной комиссии по расследованию крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, которая будет координировать работу по оказанию помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Как сообщает пресс-служба российского Кабмина, председателем комиссии утвержден глава Минтранса Максим Соколов, заместителями председателя комиссии — Александр Нерадько (руководитель Росавиации), а также Николай Панков и Павел Попов (оба — заместители министра обороны РФ).

Также сообщается, что в состав правительственной комиссии вошли замминистра внутренних дел Ваничкин, руководитель Роструда Вуколов, первый заместитель главы Минздрава Каграманян, губернатор Краснодарского края Кондратьев, заместитель министра труда и социальной защиты Лекарев и замглавы МЧС Чуприян.

