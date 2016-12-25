Рогозин уличил в моральном уродстве поглумившегося над Ту-154 советника Порошенко

Москва, 25 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин жестко ответил советнику президента Украины Юрию Бирюкову, который решил поглумиться над крушением Ту-154 в Черном море.

Украинский чиновник, узнав о катастрофе самолета Минобороны России с 92 людьми на борту, почему-то счел это поводом для шутки на тему погибших от отравления «Боярышником» жителей Иркутска — эта трагедия затронула Россию несколько дней назад.

Рогозин назвал советника президента Украины Юрия Бирюкова «моральным уродом», отметив, что такие, как он, уже давно отравлены «боярышником русофобии».