Рогозин уличил в моральном уродстве поглумившегося над Ту-154 советника Порошенко

Москва, 25 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин жестко ответил советнику президента Украины Юрию Бирюкову, который решил поглумиться над крушением Ту-154 в Черном море.
Украинский чиновник, узнав о катастрофе самолета Минобороны России с 92 людьми на борту, почему-то счел это поводом для шутки на тему погибших от отравления «Боярышником» жителей Иркутска — эта трагедия затронула Россию несколько дней назад.
Рогозин назвал советника президента Украины Юрия Бирюкова «моральным уродом», отметив, что такие, как он, уже давно отравлены «боярышником русофобии».
«Советник Порошенко глумится. Души этих моральных уродов давно отравлены «боярышником русофобии». Ничего святого», — написал вице-премьер России в социальной сети.