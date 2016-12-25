FAN-TV Лента новостей
СК попросили разобраться с Рынской за глумление над трагедией Ту-154
Общество

СК попросили разобраться с Рынской за глумление над трагедией Ту-154

25.12.2016 20:27
989

СК попросили разобраться с Рынской за глумление над трагедией Ту-154

Москва, 25 декабря. Общественный деятель Мария Катасонова подала в СК РФ заявление с требованием привлечь к ответственности Божену Рынску за глумление над погибшими журналистами при авиакатастрофе Ту-154.

Мария Катасонова требует следственные органы провести психолингвистическую экспертизу сообщения, которое опубликовала Рынска на странице Facebook, глумясь над погибшими журналистами канала НТВ. Общественный деятель полагает, что высказывания Рынски подпадают под статью УК России об унижении достоинства человека. Катасонова уверена, что подобные инциденты «нельзя оставлять безнаказанным»,  поскольку это находится за гранью добра и зла.

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
424

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
404

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
257

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
524

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
927
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ВКС РФ доставили подарки детям Сирии на авиабазу «Хмеймим»

6:15

Дрожь земли: в Китае произошло землетрясение магнитудой 4,8

6:02

«Украина сегодня» была вчера: Коломойский закрывает англоязычный телеканал

5:59

В Чикаго за рождественские выходные в бандитских разборках погибли 12 человек

5:56

Пилота вертолета на Дальнем Востоке обвинили в утоплении пассажиров

5:52

Замглавы МИД РФ заявил о важной роли генерала Хафтара в Ливии

5:39

Минюст РФ выступил против создания базы ВИЧ-инфицированных

5:38

Житель Хабаровска незаконно вывез в Латвию более миллиарда рублей

5:34

В МЧС появится уникальный робот, который умеет «видеть» радиацию 

5:33

США по итогам 2015 года сохранили лидерство в мире по продажам оружия

5:25

Хакер-подросток получил доступ к информации российского визового центра в США

5:17

Ограбление по-американски: преступники похитили соболиные шубы на $1 млн

5:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ВКС РФ доставили подарки детям Сирии на авиабазу «Хмеймим»
Читать
Закрыть