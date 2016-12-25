СК попросили разобраться с Рынской за глумление над трагедией Ту-154

Москва, 25 декабря. Общественный деятель Мария Катасонова подала в СК РФ заявление с требованием привлечь к ответственности Божену Рынску за глумление над погибшими журналистами при авиакатастрофе Ту-154.

Мария Катасонова требует следственные органы провести психолингвистическую экспертизу сообщения, которое опубликовала Рынска на странице Facebook, глумясь над погибшими журналистами канала НТВ. Общественный деятель полагает, что высказывания Рынски подпадают под статью УК России об унижении достоинства человека. Катасонова уверена, что подобные инциденты «нельзя оставлять безнаказанным», поскольку это находится за гранью добра и зла.