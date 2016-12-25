Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Москва, 25 декабря. Слова соболезнования по поводу произошедшей сегодня катастрофы Ту-154 адресовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всему российскому народу в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, турецкий лидер выразил самые искренние соболезнования. Кроме того, в ходе разговора стороны обменялись мнениями и по сирийским вопросам.

Уточняется, что в разговоре также участвовал президент Казахстана Нурслултан Назарбаев, который находится в России с рабочим визитом. Состоялся «обстоятельный обмен мнениями по Сирии», — уточняется в сообщении пресс-службы президента РФ.