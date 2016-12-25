Уцелевший во время боев в Алеппо журналист находился на борту рухнувшего Ту-154

Москва, 25 декабря. На борту авиалайнера Ту-154 находился оператор Первого канала Вадим Денисов, выживший во время боев в Алеппо. Об этом рассказал в воскресенье журналист Клим Санаткин.

По словам Санаткина, сирийские боевики заблокировали единственную дорогу, по которой съемочная группа могла покинуть зону военного конфликта.

«Мы могли возвращаться обратно вертолетом, который позже был уничтожен террористами, но обстоятельства поменялись», — объяснил журналист в интервью Life.

Напомним, ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов рассказал о проблемах, связанных с поиском «черных ящиков» рухнувшего самолета на дне Черного моря.

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