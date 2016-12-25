Главе СК РФ доложили о первых итогах расследования катастрофы Ту-154

Сочи, 25 декабря. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел в Сочи совещание, ему доложили о первых результатах расследования катастрофы самолета Ту-154 Минобороны. Руководитель СК РФ взял расследование на личный контроль.

«В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела», — сообщила журналистам спикер ведомства Светлана Петренко.

Самолет Минобороны с 92 людьми на борту в воскресенье утром потерпел крушение в Черном море. Данных о выживших нет. На борту были военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также известный врач Елизавета Глинка, которую многие называли доктор Лиза.