Ангел, который спустился, чтобы делать добро: СПЧ увековечит память Доктора Лизы

Москва, 25 декабря. Предложение увековечить память директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе над Черным морем, поступило от главы Совета при президенте по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Федотов отметил, что Глинка была «абсолютно уникальным» человеком.

«Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия», — подчеркнул он.

Напомним, Доктор Лиза находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что общественный деятель проинструктировала коллег на случай своей гибели.