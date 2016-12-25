Белоруссия присоединится к трауру по жертвам крушения Ту-154 в Сочи

Минск, 25 декабря. Белоруссия присоединится к трауру по жертвам авиакатастрофы Ту-154 в Сочи в знак солидарности и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Государственные флаги будут приспущены, а праздничные мероприятия отменены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже выразил слова соболезнования Владимиру Путину, родным и близким жертв катастрофы Ту-154.

Флаги Белоруссии будут спущены над всеми государственными учреждениями, — уточняется в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.

Ранее сообщалось, что тела погибших будут доставлены в Москву усилиями министерства обороны Российской Федерации.