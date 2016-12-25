Google почтил память погибших при крушении Ту-154

Москва, 25 декабря. На главной странице интернет-поисковика Google появилась траурная ленточка в знак памяти о погибших пассажирах и членах экипажа авиалайнера Ту-154, который рухнул в Краснодарском крае.

«Скорбим по погибшим в авиакатастрофе», — указано в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил свои соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Черном море.

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