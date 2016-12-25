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Общество
Google почтил память погибших при крушении Ту-154

Google почтил память погибших при крушении Ту-154

20:03  25 Декабря 2016
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Поисковик Google почтил память погибших при крушении Ту-154

Москва, 25 декабря. На главной странице интернет-поисковика Google появилась траурная ленточка в знак памяти о погибших пассажирах и членах экипажа авиалайнера Ту-154, который рухнул в Краснодарском крае.

«Скорбим по погибшим в авиакатастрофе», — указано в сообщении пресс-службы компании. 

Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил свои соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Черном море.

Читайте по теме: ЦСКА выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154

Алексей Громов
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