Глава Минтранса: Минобороны РФ транспортирует тела погибших при крушении Ту-154 в Москву

Сочи, 25 декабря. Вся ответственность за транспортировку тел погибших при крушении самолета Ту-154 возложена на Минобороны России, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в Сочи на заседании госкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154.

«По вопросам, связанным с организацией вывоза тел, которые будут обнаружены во время поисково-спасательной операции, их хранения, возлагаю ответственность непосредственно на Министерство обороны и их летный отряд для обеспечения перелета в Москву и последующего взаимодействия со службами МЧС, Минздрава, мэрии Москвы», — сказал Соколов.

Именно специалисты министерства обороны займутся проведением генетической экспертизы.

Дальнейшая спасательная операция на месте крушения Ту-154 будет проходить под эгидой МЧС, а Минобороны и иные ведомства будут привлекаться при необходимости, заметил Максим Соколов.

В восемь утра в понедельник состоится второе заседание госкомиссии, его проведут в здании аэропорта Адлера 26 декабря в 8.00. Информации о выживших при крушении Ту-154 Минобороны РФ нет.