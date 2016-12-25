Соколов рассказал о трудностях с поиском черных ящиков Ту-154 в Черном море

Москва, 25 декабря. Спецтехника будет привлечена для поисков бортовых самописцев рухнувшего самолета Ту-154, который принадлежал российскому оборонному ведомству. Об этом журналистам в воскресенье поведал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

По словам министра, сложность заключается в том, что «черные ящики» авиалайнера не были оборудованы радиомаяками.

Напомним, ранее стало известно о том, что в район трагедии будут дополнительно переброшены 1 300 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

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