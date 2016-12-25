Доктор Лиза заранее проинструктировала коллег на случай своей гибели

Москва, 25 декабря. Помощница Елизаветы Глинки, что доктор Лиза просила коллег не допускать журналистов до своих юных подопечных, если с ней что-то случится во время одной из опасных командировок.

Доктор Лиза, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», часто инструктировала коллег перед новой командировкой в какую-либо горячую точку. Перед последним полётом в Сирию, в котором самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море, недалеко от Сочи, случилось точно так же.

«Она категорически запретила пускать журналистов к деткам», — рассказала помощница Елизаветы Глинки. «Там 10–12 деток, она их видела чуть ли не каждый день, привозила им еду, даже готовила им. Они как семья были, это как мать потерять», — добавила коллега доктора Лизы, передает Life.ru.

Сейчас у входа в офис организации цветы и свечи. Знакомые и просто неравнодушные люди приходят почтить память Елизаветы Глинки.