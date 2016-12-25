Шойгу будет решать вопрос о снятии с эксплуатации Ту-154

Москва, 25 декабря. Вопрос о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Ту-154 будет решать министерство обороны Российской Федерации. Об этом журналистам в воскресенье заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство труда и социальной защиты России сформировало оперативный штаб, который определит размеры компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае.

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