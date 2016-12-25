Глава Роструда рассказал о размерах компенсаций семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 25 декабря. Фонд социального страхования РФ выплатит по одному миллиону рублей семьям погибших при крушении Ту-154, которые состояли в трудовых отношениях. Об этом в воскресенье рассказал глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

«Выплата по авиастрахованию составит около двух миллионов рублей. Военнослужащие получат выплаты от Минобороны», — объяснил он.

Кроме того, родственники могут получить материальные компенсации от регионов, а также выплаты по добровольному страхованию.

Напомним, ранее агентство НСН сообщало о том, что опознание тел погибших в авиакатастрофе пройдет Москве.

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