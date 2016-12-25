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Вой гиен и шабаш: Пушков ответил советнику Порошенко, упивающемуся «Боярышником»
Политика

Вой гиен и шабаш: Пушков ответил советнику Порошенко, упивающемуся «Боярышником»

Вчера 19:06
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Вой гиен и шабаш: Пушков ответил советнику Порошенко, упивающемуся «Боярышником»

Москва, 25 декабря. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков отреагировал на новость о крушении самолета Минобороны РФ с 92 людьми на борту.

Украинский чиновник вместо соболезнований или хотя бы сдержанного молчания решил, что подобная трагедия — хороший повод для оскорблений в адрес России. Он даже написал, что в связи с произошедшим хотел бы принести к российскому посольству «бутылочку «Боярышника», напомнив о трагедии, когда на днях в Иркутске суррогатом алкоголя, «Боярышником», отравились и погибли более 60 человек.

Достойный и меткий ответ на беспардонное глумление киевского чиновника нашелся у российского сенатора Алексея Пушкова. «Пришел твит из Франции: «Соболезную вам. Уже слышу каркание ворон и вой гиен, но знайте — миллионы французов с вами». Алэн Трессар», — привел политик слова поддержки из Франции.
А по поводу самого Бирюкова у Пушкова весьма определенное мнение. «К шабашу злорадства и ненависти в Киеве присоединился советник Порошенко Юрий Бирюков. Удивления это не вызывает: каков поп, таков и приход», — написал Пушков.

комментарии
Таисия Григорьева
#алексей пушков
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