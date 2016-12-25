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Сирия новости 25 декабря 2016 19.30: ССА уничтожила часть ИГ в Алеппо, боевики покидают Даръа
Новости Сирии

Сирия новости 25 декабря 2016 19.30: ССА уничтожила часть ИГ в Алеппо, боевики покидают Даръа

Вчера 19:30
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Сирия новости 25 декабря 2016 19.30: ССА уничтожила часть ИГ в Алеппо, боевики покидают Даръа

Сирия, 25 декабря. В ходе столкновений ССА и ИГ* в Алеппо за последние сутки были ликвидированы 62 исламиста. Город Санайман  в Даръа покинули 510 человек, среди них 150 боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики-оппозиционеры обстреляли жилой квартал Аль-Кассаа в городе Дамаск, в то время как там проходили рождественские празднования. Три снаряда повредили фасады нескольких зданий, жертв среди мирного населения нет.

В районе города Мийдан в Восточной Гуте провинции Дамаск идет бой между правительственными войсками и исламистами. На данный момент Сирийская арабская армия (САА) готовится к новой наступательной операции на позиции радикалов в северо-западной части провинции Дамаск.

В районе города Мийдан в Восточной Гуте провинции Дамаск идет бой между правительственными войсками и исламистами

Провинция Латакия

Во время авиакатастрофы, произошедшей сегодня утром, в самолете ТУ-154 находился военный корреспондент Вадим Денисов, ранее чудом выживший в боях за город Алеппо. В начале августа журналист попал в окружение боевиков ССА в Сирии, из-за чего не смог сесть в вертолет, который позже был уничтожен террористами.

Опознание тел погибших в крушении Ту-154 будет производиться в Москве. Об этом заявили в министерстве транспорта.

Провинция Алеппо

Боевики Свободной сирийской армии (ССА), поддерживаемые Турцией в ходе операции «Щит Ефрата», атаковали позиции террористов ИГ на севере провинции Алеппо. В ходе столкновений за последние сутки были ликвидированы 62 исламиста.

Артиллерийские подразделения турецких войск обстреляли укрепления боевиков ИГ, расположенные в окрестностях города Аль-Баб в северной части провинции. Информация об итогах атаки пока не поступала.

Боевики запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», входящей в состав так называемой Свободной сирийской армии (ССА), вернули свободу 15-ти гражданам Сирии в рамках соглашения, заключенного между правительством Сирии и боевиками. На видео, которое прислал в редакцию Федерального агентства новостей (ФАН) источник в сирийской армии, запечатлена процедура передачи заложников. Видно, как радуются мирные граждане, впервые за долгие годы оказавшиеся на свободе — они показывают символ свободы и звонят близким, сообщая, что скоро вернутся к ним. Среди заложников были и офицеры правительственной армии. Судя по видео, они не упали духом за годы заключения. 

Провинция Хомс

Силы правительственных войск развернули наступление на опорные пункты боевиков террористической организации «Ахрар аш-Шам», деятельность которой запрещена на территории РФ. В результате столкновений были уничтожены четверо исламистов в восточном направлении от города Тальбисе.

Провинция Дейр эз-Зор

Возобновлена подача электричества в западной части города Дейр эз-Зор. Ранее сообщалось о перебоях в электроснабжении в результате обстрела населенного пункта с стороны боевиков ИГ.

Провинция Даръа

Сирийская армия вернула под контроль город Санайман, расположенный в северной части провинции Даръа. После освобождения населенного пункта, город покинули 510 человек, среди них 150 боевиков, сложивших оружие и сдавшихся властям.

Провинция Ракка

Террористы ИГ устроили засаду в районе города Сведийя, расположенного у города Табка. В результате атаки погибли 12 военнослужащих Сирийских демократических сил (SDF).

Террористы ИГ устроили засаду в районе города Сведийя, расположенного у города Табка

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли пункты управления боевиков запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джейш аль-Фатх», расположенные в окрестностях деревни Кирбет аль-Накус. В результате обстрела были уничтожены 9 исламистов вместе с вооружением.

Сирия: карта провинций

Ирак

Новостное агентство террористической организации «Исламское государство» —  «Аль Амак» — сообщило, что исламисты разрушили одну единицу боевой техники правительственных войск —  автомобиль «Хаммер»  — в районе Тиляль Адба на юге города Мосул. Также по заявлению боевиков, погибли пятеро солдат иракской армии, данные проверяются.

Практически одновременно в нескольких районах города Багдад в Ираке прогремела серия взрывов. По предварительным данным, жертвами стали 11 человек, еще 34 поучили ранения.

По версиям местных СМИ, причиной взрывов является теракт, устроенный террористами ИГ. Однако, пока ни одна из группировок, действующих на территории Ирака, не взяла на себя ответственность за пожары.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#россия #сирия #алеппо
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