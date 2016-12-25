МО РФ привлечет еще более 1,3 тыс. военных к поискам погибших при крушении Ту-154

Москва, 25 декабря. Около 1300 военнослужащих Южного военного округа дополнительно направят для поисков погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

Сейчас в поисковой операции в Черном море задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. Продолжают прибывать дополнительные силы.

«В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров», — отметили в Минобороны.

При этом на аэродроме «Адлер» в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

Операцией на месте крушения лайнера лично руководит министр обороны России Сергей Шойгу.

Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в воскресенье утром. На борту были 92 человека.