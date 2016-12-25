Бронзовый призер Олимпиады-2008 должен был лететь на Ту-154

Москва, 25 декабря. Бронзовый призер Олимпиады-2008 года в Пекине Антон Голоцуцков якобы должен был лететь на самолете Ту-154, который рухнул в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье рассказала жена гимнаста.

«Мое утро залито слезами и чувством спасения. Родные и близкие, друзья, держитесь», — написала она на своей странице в Facebook.

Сам спортсмен отказался комментировать данную информацию.

Напомним, ранее стало известно о том, что народного артиста России Иосифа Кобзона приглашали отправиться в Сирию вместе с ансамблем им. Александрова.

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