Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 25 декабря.

Рано утром 25 декабря под Сочи упал самолет Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека. По данным МО, выживших при крушении не наблюдается. На борту, помимо членов экипажа, были участники ансамбля имени Александрова, группа журналистов ведущих российских телеканалов и военнослужащие. Артисты ансамбля должны были дать новогодний концерт на авиабазе «Хмеймим».

Народный артист России Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с артистами ансамбля имени Александрова. Кобзон объяснил, почему не полетел в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова.

Федеральному агентству новостей стало известно, при каких обстоятельствах произошло крушение Ту-154.

Во Львове прошел форум польской общины, где было принято решение с требованием потребовать от Киева предоставить области экономическую автономию. Нож в спину: как Львов попытался сбежать от Украины в Польшу.

Божена Рынска поглумилась над жертвами крушения Ту-154 в Черном море. Пользователи уже оценили ее поведение, назвав его «мерзостью во плоти». Мерзость во плоти: Божена Рынска поглумилась над жертвами крушения Ту-154.

На борту разбившегося Ту-154 могло оказаться гораздо больше участников ансамбля, однако по различным причинам они не полетели. Солист ансамбля им. Александрова рассказал о тех, кто чудом не попал на Ту-154.

Находясь у посольства Российской Федерации в Киеве, испытываешь грусть. Мерзко, противно и стыдно. Украина спустя много часов после трагедии с российским самолетом Ту-154 пожалела даже одну гвоздичку, чтобы выразить свои соболезнования. Противно и стыдно: украинцы объяснили, почему не несут цветы к российскому посольству.

Минобороны распространило новый список пассажиров погибшего рейса в Латакию. Минобороны расширило список пассажиров упавшего в Черном море Ту-154.

Катастрофа самолета, унесшая, по предварительным данным, жизни 92 человек, уже вызвала бурную реакцию общественности и СМИ. Большая часть откликнувшихся выражала соболезнования родственникам погибших и боль утраты, однако не все отклики оказались адекватными. Катастрофа Ту-154: враги познаются в беде.