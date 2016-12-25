Соколов: Информации о выживших при крушении Ту-154 нет

Сочи, 25 декабря. Комиссия правительства Российской Федерации по расследованию крушения самолета Ту-154 пока не располагает данными о выживших пассажирах и членах экипажа. Об этом журналистам в воскресенье заявил министр транспорта России Максим Соколов.

По словам политика, поисково-спасательная операция в Краснодарском крае продолжается.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем траура в связи с крушением авиалайнера Минобороны РФ.

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