FAN-TV Лента новостей
Соколов: Информации о выживших при крушении Ту-154 нет
Происшествия

Соколов: Информации о выживших при крушении Ту-154 нет

25.12.2016 18:46
1488

Соколов: Информации о выживших при крушении Ту-154 нет

Сочи, 25 декабря. Комиссия правительства Российской Федерации по расследованию крушения самолета Ту-154 пока не располагает данными о выживших пассажирах и членах экипажа. Об этом журналистам в воскресенье заявил министр транспорта России Максим Соколов.

По словам политика, поисково-спасательная операция в Краснодарском крае продолжается.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем траура в связи с крушением авиалайнера Минобороны РФ.

Читайте по теме: Кобзон объяснил, почему не полетел в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
358

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
336

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
230

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
472

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
843
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, о чем будет говорить Трамп на церемонии инаугурации

3:16

Полтавченко пообещал наказать всех, кто «нагрел руки» на строительстве «Зенит-Арены»

2:57

Донбасс: махинациями со списками Киев заблокировал обмен пленными

2:57

Полтавченко назвал «смешной темой» слухи о возможной отставке

2:47

Приобретение «Зенитом» третьего вратаря смутило аналитиков

2:39

Курды намерены взять под контроль крупнейшее водохранилище Сирии Эль-Асад

2:36

Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154

2:23

Стало известно, где встретит Новый год президент России

2:15

Скончалась знаменитая исследовательница темной материи и галактик

2:15

Дворкович объяснил, почему приватизация «Ростелекома» пройдет без иностранцев

2:13

Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев

1:55

Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

1:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно, о чем будет говорить Трамп на церемонии инаугурации
Читать
Закрыть