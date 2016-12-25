Тела жертв крушения Ту-154 доставят в Москву для генетической экспертизы

Москва, 25 декабря. Тела погибших при крушении авиалайнера Ту-154 над Черным морем доставят в Москву, где специалисты Минобороны РФ смогут провести генетическую экспертизу.
Специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России проведут генетическую экспертизу в Москве.
«Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России», — говорится в сообщении.