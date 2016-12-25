FAN-TV Лента новостей
Тела жертв крушения Ту-154 доставят в Москву для генетической экспертизы
Новости Сирии

Тела жертв крушения Ту-154 доставят в Москву для генетической экспертизы

25.12.2016 18:34
241

Тела доставят в Москву на экспертизу

Москва, 25 декабря. Тела погибших при крушении авиалайнера Ту-154 над Черным морем доставят в Москву, где специалисты Минобороны РФ смогут провести генетическую экспертизу.

Специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России проведут генетическую экспертизу в Москве.

«Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России», — говорится в сообщении.

комментарии
Таисия Григорьева
#сирия
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
431

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
408

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
257

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
526

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
932
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

В оставшемся без электричества поселке Нелькан ждут два генератора из Хабаровска

6:22

Череда жутких ДТП в Китае: погибли как минимум 5 человек

6:18

ВКС РФ доставили подарки детям Сирии на авиабазу «Хмеймим»

6:15

Дрожь земли: в Китае произошло землетрясение магнитудой 4,8

6:02

«Украина сегодня» была вчера: Коломойский закрывает англоязычный телеканал

5:59

В Чикаго за рождественские выходные в бандитских разборках погибли 12 человек

5:56

Пилота вертолета на Дальнем Востоке обвинили в утоплении пассажиров

5:52

Замглавы МИД РФ заявил о важной роли генерала Хафтара в Ливии

5:39

Минюст РФ выступил против создания базы ВИЧ-инфицированных

5:38

Житель Хабаровска незаконно вывез в Латвию более миллиарда рублей

5:34

В МЧС появится уникальный робот, который умеет «видеть» радиацию 

5:33

США по итогам 2015 года сохранили лидерство в мире по продажам оружия

5:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
В оставшемся без электричества поселке Нелькан ждут два генератора из Хабаровска
Читать
Закрыть