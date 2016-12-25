Создан штаб для выплаты компенсаций семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 25 декабря. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сформировало оперативный штаб, который займется организацией выплаты компенсаций семьям погибших при крушении Ту-154. Об этом в воскресенье проинформировала пресс-служба ведомства.

В состав штаба вошли представители Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), а также Фонда социального страхования РФ.

Как ранее сообщало агентство НСН, президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал тщательно изучить все обстоятельства авиакатастрофы в Черном море.

Читайте по теме: Путин подписал указ о дне национального траура в связи с крушением Ту-154