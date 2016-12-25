Трамп поздравил жителей США с Рождеством в роли избранного президента страны

Вашингтон, 25 декабря. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил всех американцев с Рождеством.
«Счастливого Рождества! Избранный президент Дональд Дж. Трамп», — указано в праздничной открытке.
#MerryChristmas pic.twitter.com/5GgDmJrGMS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2016
Напомним, ранее стало известно о том, что новый президент США Дональд Трамп принял решение закрыть свой благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation.
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