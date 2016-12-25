Пушков отреагировал на украинский «шабаш злорадства» по поводу крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения советника президента Украины Павла Бирюкова, порадовавшегося гибели российских военнослущащих в авиакатастрофе над Черным морем.

Алексей Пушков заметил, что в то время, как все мировое сообщество скорбит вместе с Россией, в украинских соцсетях творится «шабаш злорадства». Добра это Украине, по его убеждению, не принесет. Отдельно он прокомментировал и заявление Бирюкова.

«К шабашу злорадства и ненависти в Киеве присоединился советник Порошенко Юрий Бирюков. Удивления это не вызывает: каков поп, таков и приход», — отметил в своем Twitter Алексей Пушков.

К шабашу злорадства и ненависти в Киеве присоединился советник Порошенко Юрий Бирюков. Удивления это не вызывает: каков поп, таков и приход. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 25, 2016

Как сообщала ранее «Газета.ру», на своей странице в Facebook советник Порошенко заявил, что хочет принести к посольству РФ в Киеве бутылочку «Боярышника» в честь известия о авиакатастрофе.