Разбившийся Ту-154 вез в Сирию артистов с новогодней программой для ВКС РФ

Москва, 25 декабря. Кремль объявил 26 декабря днем памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154. Летевшие в самолете артисты собирались порадовать летчиков ВКС РФ на базе «Хмеймим» новогодним поздравлением.

В соответствии с указом главы государства Владимира Путина, в понедельник, 26 декабря, в России национальный траур по погибшим при крушении самолета Минобороны РФ над Черным морем. Все флаги РФ будут спущены, развлекательные программы и мероприятия будут отменены. Правительство займется оказанием помощи близким погибших.

Летчики ВКС РФ на сирийской базе «Хмеймим» ждали прибытия участников ансамбля имени Александрова, которые собирались поздравить отважных бойцов с терроризмом в Сирии с наступающим Новым годом. Напомним, что долгожданное освобождение сирийского мегаполиса Алеппо от боевиков во многом произошло благодаря помощи сирийским военным со стороны российской авиации.

В воскресенье рано утром вблизи города Сочи, над Черным морем, разбился Ту-154, перевозивший российских военных, журналистов и артистов ансамбля имени Александрова. На борту также была врач и общественный деятель Елизавета Глинка, которая везла в сирийскую Латакию медикаменты. Всего на борту лайнера были 92 человека.