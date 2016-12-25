ЦСКА выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154

Москва, 25 декабря. Руководство Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) выразило свои соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ту-154, который принадлежал Министерству обороны России.

«Центральный спортивный клуб Армии выражает свои глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия», — указано в официальном заявлении ЦСКА.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны Турции Фикри Ышик выразил свои соболезнования главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу в связи с авиакатастрофой под Сочи.

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