Божена Рынска опубликовала новый циничный пост о жертвах крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Скандальная журналистка Божена Рынска опубликовала новый циничный пост, в котором вновь поглумилась над жертвами крушения военного самолета Ту-154 в Черном море.

В первом сообщении журналистки особую «радость»вызвало то, что на борту Ту-154 находились, в частности, участники съемочной группы телеканала НТВ. Она скатилась до жутких и циничных рассуждений на тему радости от «несчастья врага» и «бонуса в виде с съемочной группы».

Пользователи соцсети были поражены этой записью, посоветовав ей обратиться к психиатрам, а депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ее «символом быдлогопничества». По его убеждению, говорить о ней — «все равно, что обсуждать оттенки вони половой тряпки, вонючей такой», пишет «Газета.ру».

Это сообщение Рынска удалила, однако опубликовала новое заявление, в котором рассказала о том, как ее «травил телеканал НТВ», а справедливости в суде она найти не смогла. «И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», — написала она.