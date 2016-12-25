Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 прибыли в Сочи

Москва, 25 декабря. В аэропорт Сочи прибыли первые родственники погибших в результате крушения авиалайнера Ту-154, который принадлежал министерству обороны Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, членов семей пассажиров и экипажа самолета встретили опытные психологи, а также официальные представители городских властей.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр транспорта России Максим Соколов планирует провести в Сочи заседание Комиссии по устранению последствий крушения Ту-154.

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