FAN-TV Лента новостей
Андрей Союстов о погибших в авиакатастрофе Ту-154: Вы были лучшими
Особое мнение

Андрей Союстов о погибших в авиакатастрофе Ту-154: Вы были лучшими

25.12.2016 17:27
2457

Андрей Союстов о погибших в авиакатастрофе Ту-154: Вы были лучшими

Сегодня рано утром рухнул вылетевший из сочинского «Адлера» в Сирию Ту-154Б-2 RA-85572. Вместе с ним холодные волны зимнего Черного моря поглотили жизни более девяти десятков человек: членов экипажа, военнослужащих, госслужащих, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» и представителей российских СМИ.

92 человека погибли, оставив после себя пульсирующую горем и болью пустоту. Все они были талантливы и незаменимы. Подчеркнем — все. И не чуравшийся лично красить музейные экспонаты, а позже сочинивший слова к песне «Вежливые люди» начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков. И сделавший очень много для появления международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» руководитель ансамбля имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов. И звукооператор телеканала НТВ Евгений Толстов, по какой-то немыслимо-злой иронии судьбы выложивший в Facebook фото того самого Ту-154, на котором потом не долетит до «Хмеймима». И Елизавета Глинка — «доктор Лиза», неоднократно оказывавшая помощь людям, проживавшим на территориях ДНР, ЛНР и Сирии. И опытнейший «чкаловский» экипаж, на своем самолете не раз осуществлявший лидирование при перелетах Су-30, Су-35 и Су-24 в Сирию. И хор, балалаечники и баянисты «александровцев», не раз блиставшие на сцене, а 25 декабря отправившиеся поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом. И все остальные из списка находившихся на борту RA-85572 — все они были лучшими.

Мы — вся страна — понесли большую потерю. Увы, не в первый и, видимо, не в последний раз.

17 ноября 2013 года в Международном аэропорту Казани разбился самолет Boeing 737-500 (53A) авиакомпании «Татарстан». Все 50 человек, находившиеся на борту, погибли. 31 октября 2015 года над Синаем в результате теракта погиб авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании «Когалымавиа». Погибли все, кто был на борту — 224 человека. 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону разбился Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Погибли 62 человека, включая 44 граждан России. Исходя из этой печальной статистики, можно сделать много выводов. В том числе и такой: все рассуждения о прямой связи между гибелью 25 декабря 2016-го Ту-154 и целью ее полета, все тезисы в стиле «если б Россия не начала помогать Асаду — самолет был бы цел», — это грязные инсинуации. Понимаем, что сегодня это звучит, наверное, особенно жестоко, но…  Но самолеты погибали до сегодняшнего дня и будут погибать после него. Несмотря на то, что считаются самым безопасным видом транспорта.

Андрей Союстов о погибших в авиакатастрфе: вы были лучшими

Разумеется, у каждой авиакатастрофы есть свои причины, выявление которых позволяет уменьшить вероятность гибели самолетов в будущем. Можно не сомневаться в том, что обстоятельства катастрофы самолета Ту-154Б-2, упавшего сегодня рядом с Сочи, будут тщательно расследованы. До момента опубликования выводов соответствующих компетентных органов, все предположения о причинах случившейся трагедии будут представлять из себя частное мнение аналитиков или лиц, считающих себя таковыми.

Но если появление сейчас в СМИ разнообразных версий трагедии RA-85572 еще можно объяснить желанием людей побыстрее узнать истину, то объяснить злорадство, выказываемое по отношению к погибшим отдельными представителями иностранного и российского медиасообщества, просто невозможно. Их поведение выходит за грань общепринятой морали и нравственности. Хочется надеяться, что в какой-то момент они сами осознают это. И устыдятся…

Сегодня — день нашего общего горя. Завтра — день траура.

Андрей Союстов о погибших в авиакатастрфе: вы были лучшими

Очень трудно писать о погибших сегодня «они были». Писать «они останутся в нашей памяти навсегда» — банально, да и надо ли? Кажется, и так всем все понятно. Эти люди несли другим добро и свет. С их уходом в мире стало темнее.

Наверное, лучшее, что мы сейчас можем сделать, это не ломать копья в голословных спорах, почему сегодняшняя трагедия случилось и кто в ней виноват. Не реагировать на издевательское улюлюканье тех, кто забыл, что такое человек и человечность. Нет, вместо этого мы должны жить дальше. Любить, растить детей, работать, строить свою страну. И, конечно, помнить тех, кто сегодня нас покинул. Тех, кто были лучшими. 

комментарии
Андрей Союстов
#антон губанков #елизавета глинка
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
329

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
322

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
221

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
450

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
822
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, где встретит Новый год президент России

2:15

Скончалась знаменитая исследовательница темной материи и галактик

2:15

Дворкович объяснил, почему приватизация «Ростелекома» пройдет без иностранцев

2:13

Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев

1:55

Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

1:49

Крушение Ту-154: безжалостность татарстанского «Яблока» проверит прокурор

1:43

Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине

1:39

Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

1:28

Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

1:24

Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

1:16

Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

1:07

Настоящая любовь: пес два дня охранял на рельсах раненую подругу в Закарпатье

0:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно, где встретит Новый год президент России
Читать
Закрыть