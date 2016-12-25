Андрей Союстов о погибших в авиакатастрофе Ту-154: Вы были лучшими

Сегодня рано утром рухнул вылетевший из сочинского «Адлера» в Сирию Ту-154Б-2 RA-85572. Вместе с ним холодные волны зимнего Черного моря поглотили жизни более девяти десятков человек: членов экипажа, военнослужащих, госслужащих, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» и представителей российских СМИ.

92 человека погибли, оставив после себя пульсирующую горем и болью пустоту. Все они были талантливы и незаменимы. Подчеркнем — все. И не чуравшийся лично красить музейные экспонаты, а позже сочинивший слова к песне «Вежливые люди» начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков. И сделавший очень много для появления международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» руководитель ансамбля имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов. И звукооператор телеканала НТВ Евгений Толстов, по какой-то немыслимо-злой иронии судьбы выложивший в Facebook фото того самого Ту-154, на котором потом не долетит до «Хмеймима». И Елизавета Глинка — «доктор Лиза», неоднократно оказывавшая помощь людям, проживавшим на территориях ДНР, ЛНР и Сирии. И опытнейший «чкаловский» экипаж, на своем самолете не раз осуществлявший лидирование при перелетах Су-30, Су-35 и Су-24 в Сирию. И хор, балалаечники и баянисты «александровцев», не раз блиставшие на сцене, а 25 декабря отправившиеся поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом. И все остальные из списка находившихся на борту RA-85572 — все они были лучшими.

Мы — вся страна — понесли большую потерю. Увы, не в первый и, видимо, не в последний раз.

17 ноября 2013 года в Международном аэропорту Казани разбился самолет Boeing 737-500 (53A) авиакомпании «Татарстан». Все 50 человек, находившиеся на борту, погибли. 31 октября 2015 года над Синаем в результате теракта погиб авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании «Когалымавиа». Погибли все, кто был на борту — 224 человека. 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону разбился Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Погибли 62 человека, включая 44 граждан России. Исходя из этой печальной статистики, можно сделать много выводов. В том числе и такой: все рассуждения о прямой связи между гибелью 25 декабря 2016-го Ту-154 и целью ее полета, все тезисы в стиле «если б Россия не начала помогать Асаду — самолет был бы цел», — это грязные инсинуации. Понимаем, что сегодня это звучит, наверное, особенно жестоко, но… Но самолеты погибали до сегодняшнего дня и будут погибать после него. Несмотря на то, что считаются самым безопасным видом транспорта.

Разумеется, у каждой авиакатастрофы есть свои причины, выявление которых позволяет уменьшить вероятность гибели самолетов в будущем. Можно не сомневаться в том, что обстоятельства катастрофы самолета Ту-154Б-2, упавшего сегодня рядом с Сочи, будут тщательно расследованы. До момента опубликования выводов соответствующих компетентных органов, все предположения о причинах случившейся трагедии будут представлять из себя частное мнение аналитиков или лиц, считающих себя таковыми.

Но если появление сейчас в СМИ разнообразных версий трагедии RA-85572 еще можно объяснить желанием людей побыстрее узнать истину, то объяснить злорадство, выказываемое по отношению к погибшим отдельными представителями иностранного и российского медиасообщества, просто невозможно. Их поведение выходит за грань общепринятой морали и нравственности. Хочется надеяться, что в какой-то момент они сами осознают это. И устыдятся…

Сегодня — день нашего общего горя. Завтра — день траура.

Очень трудно писать о погибших сегодня «они были». Писать «они останутся в нашей памяти навсегда» — банально, да и надо ли? Кажется, и так всем все понятно. Эти люди несли другим добро и свет. С их уходом в мире стало темнее.

Наверное, лучшее, что мы сейчас можем сделать, это не ломать копья в голословных спорах, почему сегодняшняя трагедия случилось и кто в ней виноват. Не реагировать на издевательское улюлюканье тех, кто забыл, что такое человек и человечность. Нет, вместо этого мы должны жить дальше. Любить, растить детей, работать, строить свою страну. И, конечно, помнить тех, кто сегодня нас покинул. Тех, кто были лучшими.